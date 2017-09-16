(Görüntülü Haber) Soylu: Fotoğrafa değil kimin hukuka uyup uymadığına bakarız

Osman ŞİŞKO/MAÇKA(Trabzon), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu partisinin Trabzon\'un Maçka İlçe örgütünün kongresinde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinin defni sırasında olanlar ve olay sonrası gözaltına alınanlar arasındaki Murat Alp ile karakolda çekilen fotoğrafa ilişkin konuştu. Bakan Soylu, \"Biz fotoğrafa bakmayız, biz kimin hukuka uyup uymadığına, kimin kurala uyup uymadığına bakarız” dedi.



Bugün öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Maçka İlçesi\'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Kongrede bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve kendisinin \'Maçka gazilerimize ve Eren’imizin diyarına salamlarımı ilet’ şeklindeki selamlarını salondaki partililere iletti.



\"BİR KERE BİZE İTİMAT EDİN YA\"



Ana muhalefet partisine eleştirilen yönelten Bakan Soylu şöyle devam etti:



\"Ana muhalefet partisi hep milletin karşısında yer almış ve hep başkalarıyla kol kola girmiştir. Biz buna alışmıştık asında. ‘CHP’dir, normaldir’ diyorduk. İşte son 10 gündür maalesef CHP’nin milletvekilleri ağzındaki baklayı çıkarmışlardır. CHP bütün niyet ve seçim hesaplarını, ittifaklarını açıkça ortaya dökmüştür. Türkiye’de ilk kez bir siyasi parti açık bir şekilde genel başkanının ağzından ‘Teröriste vurma’ demiştir. Yeni yeni kavramlar duyuyorum. ‘Silahlı ve silahsız terörist’ diyor. Teröristin silahsızı da varmış, silahlısı da varmış. Bu adamlar 4 teröristle aynı yerde, bunlar da terörist. Bunların PKK ile bağlantılar vardır. Bir kere bize itimat edin ya. Ankara’dan İstanbul’a giderken bize itimat ediyorsunuz işinize gelince.”



1 AYDA 5 BİN 147 OPERASYON



Son 1 ayda yapılan terörle mücadele ettiklerini, 5 bin 147 operasyonda 183 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Soylu, Ağustos ve Temmuz\'un PKK için şahlanış, terör olaylarını sürdürdüğü aylar olduğunu ifade ederken şöyle konuştu:



\"Yani top yekun saldırırlar. Hem kuruluş ayları olması itibarıyla hem de bunlar Şubat ve Mart aylarında inlerinden çıkarlar, 4-5 ay inlerinde durdukları için hareket kabiliyetleri daralır ve ancak Temmuz ve Ağustos aylarında böyle ahlaksızca operasyon yapmak için kendilerine fırsat kollarlar. 183 terörist etkisiz hale getirildi, şehidimiz ise siviller dâhil olmak üzere toplam 13. Allah rahmet eylesin. Terörle mücadelenin en yoğun olduğu dönelmede bu 1’e 3, 1’e 4’tü. Bir şehit 4 terörist, şimdi ise 1’e 10’un üzerinde, 1’e 13-14’tür Bunu insansız silahlı ve silahsız hava araçlarıyla sağlıyoruz. Bu konuda hiç taviz verecek değiliz. Ayaklarımızın nereye bastığını biliyoruz. Neyle, nasıl bir mücadele ortaya koyduğumuzu biliyoruz. Büyük mücadele aynı kararlılıkla sürecektir. Cumhurbaşkanımız, ‘İnlerine inlerine girmeye devam edeceğiz’ dedi. Siz zannetmeyin ha sadece sınırlarımızın içerisinde. Onlar kendilerini nerede güvende hissettikleri neresi varsa, Türk’ün şerefli askeri, polisi, jandarması, korucusu onları bu güvenli gördükleri yerlerde onlara tarihi bir ders vermeyi kendilerine vazife edinmiştir. Bunu herkes böyle bilsin. Bu mücadele aynı kararlıkla devam edecektir.”



TÜRKİYE DEPARA KALKACAK



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, Türkiye için büyük bir fırsat olarak nitelendirdiği yeni sistem sayesinde ülkenin çok daha iyi noktalara ulaşacağını da ifade etti. Bakan Soylu yeni sistemle ilgili analiz yaparak Türkiye’nin depara kalkacağını da ekledi.



CENAZEDEKİ OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ



Bakan Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinin defni sırasında meydana gelen olaylara değinirken, o gün çeşitli programlarını tamamladıktan sonra akşam bakanlığa geçtiğini anlatırken şöyle dedi:



\"Zangır zangır herkes beni arıyor. ‘Burada olay var ve bu olayla ilgili hemen müdahale edin’ Ben de Ankara emniyet müdürünü aradım dedim ki; ‘Cenazede olay mı var?’ O da ‘Cenaze bitti ben çıktım ama hemen bir bakim’ dedi. Ankara valimi aradım ‘Neyse hemen müdahale edin’ dedim. Sonra emniyet müdürü arada orada bir grubun protestosu olduğunu söyledi. ‘Hemen müdahale edin buna kesinlikle müsaade etmeyin’ dedim. Bana dediler ki; ‘Biz bu cenazeyi buradan çıkaracağız.’ Dedim ki: Bu yanlış olur, ayıp olur çıkarmayın. Olay 20-25 dakikalık bir olay. Hemen çıktım ‘oraya geliyorum beni bekleyin’ dedim. Baktım ben gelmeden cenazeyi çıkarmışlar. ‘Durdurun cenazeyi’ dedim. Durdurdular. ‘Bakın biz bu cenazeyi tekrar buraya defnedelim’ dedim. Ama aile ‘Bir daha olay olursa çok üzülürüz’ dediler. Ben de bunu insani gördüm. ‘Ne istiyorsanız yardımcı olalım’ dedik. Cumhurbaşkanımıza da konuyu aktardık. O da aynı kanaati ortaya koydu.\"



\"ÖYLE SENARYOLAR ÜRETİYORLAR Kİ\"



Cenazede saldıranlardan gözaltına alınanlar arasındaki Murat Alp ile karakolda çekilen fotoğrafa ilişkin konuşan Bakan Soylu şöyle dedi:



“Sonra ben Aysel Tuğluk’u getirdiler ben başsağlığı diledim ve konuştuk. Olayı anlattı. Gerekli notlar alındı. Orada ‘Ermeni dölüsünüz, Kürt’sünüz’ gibi bir sürü bir şeyler söylediğini bana söylediler. İlk gittiğimde bu tür ifadeler oldu diye arkadaşlara sordum. Böyle bir ifade olmadığını bana söylediler. Orada tüm videoları istedi. Bir saat tüm videoları tek tek izledik. Böyle bir laf yok. ‘Buraya gömdürmeyiz, burada bizim şehidimiz var’ gibi söylemler oldu. Aslında onlar da kimin gömüleceğini de bilmiyorlar. Netice itibarıyla biz oraya gitmeden polis tabiriyle söylüyorum, onları püskürttüler. Karakola gittik. Oranın eşrafıyla bir araya geldik. Bak başıma gelene. Az önce birileri fotoğraf çektirmek istedi. Acaba ‘Kimin adamıdır’ diye bakıyorum. Günde yüzlerce insanla fotoğraf çektiriyoruz. Orada oturuyoruz, daha gözaltı işlemi yok. Arkadaşlara olayla ilgili en ufak bir boşluk vermeden, gereğinin yerine getirilmesi istedik. Orada başka fotoğraf çektirmek isteyenler de oldu. Herkesle fotoğraf çektirdik. Sonra da arabaya bindim ve gittim. Bu gece baktım ‘İçişleri Bakanı bu saldıranla fotoğraf çektirdi’ diye yazmışlar. Yuh ya, öyle senaryolar üretiyorlar ki. Benim fotoğraf çektirdiğim şahsın da ifadesi alındı. Onun bu olaylarda ne kadar etkisi var, etkisi yok yapılan incelemelerde ortaya çıkar. Sırf bu olayda bir iftira atmak için bir fotoğrafla biz yandık o zaman ya. Biz fotoğrafa bakmayız, biz kimin hukuka uyup uymadığına, kimin kurala uyup uymadığına bakarız. Kim haksızlık yaparsa yapsın benim görevim babası bile haksızlık yaparsa görevini yerine getirmekle mükellef olan bir yerin kendisidir. Biz de bunu yapmak zorundayız.”



Kongrede mevcut ilçe başkanı Sedat Kongur ile İbrahim Mazlum için seçime gidildi.