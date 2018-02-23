(Görüntülü Haber) Soylu: Bu büyük mücadelenin içerisinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak 1

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için polis ve jandarma özel harekat ile korucuların intikallerinin cuma günü tamamlanacağını belirterek, \"Bu büyük mücadelenin içerisinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak. Orada Genelkurmay komutasına verilecek, görev neyse onu icra edecekler\" dedi.



İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri\'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte katıldı. Süleyman Soylu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı tarafından mehter marşlarıyla karşılandı. Süleyman Soylu yaptığı konuşmada ilerlemenin en temel şartlarından birisinin birlik içersinde hareket etmek olduğunu belirterek, \"Bu anlamda hemşeri derneklerimizin ortaya koyduğu değerler onur vericidir. 20-25 yıl önce büyükşehirlere göç esnasında hemşeri derneklerine bakış açısıyla, bugün bakış açısında büyük fark var. Şehirlerin ruhu, dili vardır, tarihleri canlıdır bugüne gelmiştir. Bugün burada çok iyi bir birliktelik yaşanıyor. Bu birliktelik sadece burada değil, bugün milyonlarca insanımız 81 milyon vatandaşımızın hepsi ülkemiz etrafında çöreklenmeye çalışan terör örgütlerine karşı topyekun mücadeleyi ortaya koyuyorsa, orada mücadele eden askerlerimize, evlatlarımıza dualar ediyorsa bu akıl, bu birikim, bu tecrübe, bu sadakat ve bu şuur önemlidir\" dedi.



Türkiye\'nin önüne önemli bir süreç konulduğunu söyleyen Soylu, \"Siyasette yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Hele dünyanın en kritik topraklarında tırnak içerisinde söylemek gerekirse dünyanın en pahalı arazisinde yaşayan bir ülke için hiçbir şey tesadüf değildir. Türkiye\'nin önüne önemli bir süreç koydular. Türkiye bu sürecin tamamını güçlü bir liderlik ve siyasi istikrarla kendi lehine çevirmeye çalışır. 21\'inci asıra iyi başladık. Hiç kimsenin beklemediği kadar iyi başladık. Geçmişten almış olduğumuz dersleri, elde ettiğimiz tecrübeleri tekrar aynı kazalara uğramamak için elbirliğiyle demokrasiye sıkı sıkıya sarılarak gerçekleştirmeye çalıştık. Son 10 yıldır bizi bir koridora sokmaya çalıştılar. Yerinde duramayan binlerce kilometre ötede bir haksızlık yapıldığında kendi kendine dövünen, inancını, kimliğini, anlayışını etrafındaki tüm coğrafyaya kendini anlatmaya çalışan bu milleti uzaklaştırmaya çalıştılar. Biz bundan kendimizi kurtardık. 8 yıldır 10 yıldır Türkiye bu koridorun içerisinde büyümenin, değişim, zenginlik, kendi hedeflerinden uzaklaşmamanın başarısını bir mucize ile ortaya koymuştur\" diye konuştu.



CUMA GÜNÜ İNTİKALERİ TAMAMLANACAK



Bir gazetecinin Zeytin Dalı Harekatı\'nda polis özel harekat ve korucuların ne görev yapacağı sorusuna Soylu, \"Başbakanlığımız bu konuda bir direktif yayınladı ve jandarma komando taburlarımızın ve yine jandarma özel harekat taburlarımızın ve polis özel harekat ve korucularımızın Afrin\'de büyük mücadele veren Zeytin Dalı harekatında terörizme büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne destek ve onlarla birlikte orada mücadele etmek Genelkurmay Başkanlığımızın da emrinde bu harekata destek olmak için görevlendirildiler. Allah yardımcıları olsun. Bu büyük mücadelenin içerisinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak. Hem jandarma komandolarımız, hem jandarma özel harekat ve korucuların yarın Cuma intikali tamamlanacaktır. Orada Genelkurmay komutasına da verilecek görev neyse onu icra edecekler\" diyerek cevapladı.