(Görüntülü Haber) SÖYLEŞİ - Wamda Capital / Ghandour: Türkiye girişimciler için çok büyük bir pazar

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) - Dünyanın en büyük girişim sermaye fonu Sequoia Capital’dan 11 milyon dolar yatırım alan Insider’ın yeni Büyüme Yönetim Platformu lansmanında konuşan Wamda Capital Başkanı Fadi Ghandour, Türkiye’nin \"girişimciler için başlı başına çok büyük bir pazar\" olduğunu ve \"Türk girişimcisini durdurabilecek hiçbir şey olmadığını\" söyledi. Insider’ın yeni platformunun tanıdıldığı ve Sequoia Capital yatırımının basına duyurulduğu gecede DHA’nın sorularını yanıtlayan Fadi Ghandour şunları söyledi: \"Çok heyecanlıyız, pazarı çok seviyoruz, Türk girişimcileri çok seviyoruz. Çok derin ve büyük bir pazar – başlı başına kendisi büyük bir pazar. Mühendislik yetkinlikleri çok yüksek olan bir pazar. \"Türkiye’de yeni değiliz, bir süredir yatırım yapıyorduk zaten. Türkiye girişimci pazarı konusunda hala “boğa” tutumundayız ve iyimseriz; gördüğümüzden memnunuz. \"Insider muhteşem bir B2B teknoloji şirketi. Türkiye’deki girişimci pazarının sofistikeleştiğine işaret eden bir başarı hikayesi. Insider gibi bir şirketin olduğu bir pazar. Bir deep-tech kuruluşu ve globale açılıyor. Bu Türk girişimciliğine dair önemli bir mesaj. \"Insider Türkiye’deki kadın girişimciliği açısından da harika bir örnek. Kurucu ortak ve CEO Hande harika bir girişimci ve harika bir takımı var. Bir gün Japonya’da, bir gün Singapur’da. Biz yatırımcıları olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Türkiye de kendisi gibi bir rol modelle gurur duymalı. Umuyoruz ki genç girişimciler Insider’a bakıp ‘Ben de yapabilirim bunu’ diye düşünür ve ilham alırlar. \"Türkiye başlı başına zaten çok büyük bir pazar. Buradaki girişimciler de start-up ekosistemi de iç pazar odaklı ve kendi iş yapış biçimi var. Bu harika birşey, start-up’lar büyük bir iç pazara sahipse şanslıdırlar. Çünkü işinizi kendi ülkenizde kurar, Türkiye’deki harika üniversitelerden yetenekler bulursunuz. Sonra bölgesel veya küresel açılım yaparsınız. Yemeksepeti’ni düşünün. Bu Türkiye’nin hikayelerinden biri. Bu marka ve yetkinlikleri Türkiye’de inşa edildi, sonar Ortadoğu’ya açıldı. \"Türkiye’nin bi hub olup olmayacağı sorusuna gelirsek, bence Türkiye Ortadoğu’nun bir uzantı olduğu bir pazar olacak ya da hem Ortadoğu’ya hem Batı’ya eş zamanlı uzanacak. \"Insider’ın girişim sermayesi fonu Sequoia Capital’dan yatırım almış olması da başlı başına çok önemli bir beyandır. Demek ki pazarın, potansiyelin ve büyümenin farkındalar. Biz Türkiye’ye ve Insider’a erken yatırım yaptığımız için şanslıyız. \"Modanisa gibi diğer bazı girişimlere de yatırım yaptık. Bu yatırımlar devam edecek. Şimdiden küreselleşen bir marka oldu. Yani Türkiye’deki girişimci pazarını seviyoruz. Çok iyimseriz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bence Insider’ın büyüklüğü 2018 yılında iki katına çıkar. \"Umarım daha da fazla büyür ama çok da baskı yapmak istemeyiz. Ama çok heyecanlıyız. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum Insider ekibini. \"Türk girişimcisini durdurabilecek hiçbir şey yok. Daha önce de bunu yapabildi Türk girişimcisi. Türkiye’de pazar var, güçlü bir ekonomi ve küresel etkisi var. Insider kopyalanmak istenilecek bir başarı hikayesi. ‘Eğer Hande yapabiliyorsa, biz de yapabiliriz’ diye düşünecekler. Bu olabileceklere en güzel örnek.\"