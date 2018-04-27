(Görüntülü Haber) SÖYLEŞİ - Universal Robots: KOBİ'lere robot programlamayı öğreteceğiz

Hilal Sarı / 27 Nisan (DHA) - Universal Robots Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Satış Geliştirme Müdürü Kandan Özgür Gök, işbirliğine dayalı “cobot”larla (collaborative robot) Türkiye’de otomasyonu herkes için ulaşabilir hale getireceklerini, KOBİ’lere robot programlamayı öğreteceklerini ve Türkiye’de ve global’de yüzde 100 büyüme hedeflediklerini söyledi. Robot teknolojisinin ve işbirliğine dayalı robotların dünyada ve Türkiye’deki gelişim sürecine dair DHA’ya konuşan Gök, “İşbirliğine dayalı robotlarla iki milyon yeni istihdam yaratılacak. 2015’deki hedefimiz 5 bin adet, 2021 itibariyle ise 126 bin adet satmayı planlıyoruz” dedi. İnsanla iş birliğine dayalı robot teknolojisinin konvansiyonel robot teknolojisine göre birçok avantajı olduğunu ve çok yüksek seri üretim adetlerine ihtiyaç olmayan küçük işletmelerin de robot kullanabileceğini vurgulayan Gök, şu değerlendirmeleri yaptı: “İşbirliğine dayalı ‘cobot’ların konvansiyonel robota göre avantajları var. “Çok yüksek seri üretim adetlerine ihtiyaç olmayan küçük işletmeler de robot kullanabilecek. “Türkiye’deki küçük işletmeler de esnek üretim mantığıyla yüksek maliyetlere girmek zorunda kalmayacak. “Cobotlar hafif ve kolay programlanabiliyor. Gerçek anlamda esnek. 10 kg taşıyan bir robotun ağırlığı sadece 29 kg. Normalde, bu büyüklükte yük taşıyan robotlar 100 kilogram ve üzerinde olur. “Otomasyonu herkes için ulaşılabilir hale getiriyoruz. İlginiz varsa siz de robot programlayabileceksiniz. İnternet sitemizde bir buçuk saat içinde işbirlikçi robotumuzu programlamayı öğrenebileceğiniz yönlendirmeler var. “Ahmet Usta’nın Endüstri 4.0’ı yakalaması için insan ile beraber üretim mantığının baskın gelmesi gerekiyor. “Montaj veya küçük taşıma uygulamalarında kullanıldığında, cobot, dar alanlarda insanla birlikte çalışması gereken yerlerde çok ciddi avantaj sağlıyor. “Cobot’lar sayesinde ‘tak çalıştır’ döneminden ‘tak üretime başla’ dönemine geçilecek. “Cobot’ların kullanma kılavuzu, operatör paneli, yönlendirmeleri, her şey Türkçe.” “Küçük projelerde KOBİ’ler kendi söküğünü kendisi dikecek. Elle de konumlandırılarak programlanabildiği için KOBİ’lerin programlaması da mümkün olacak. “Dünyada robot yatırımlarının ortalama dönüş süresi altı aydır. Cobotlarda bu süre daha kısa. “Program gerçekten kolay. Rakiplerine göre fiyat avantajı var. İşbirliğine dayalı robotlar konvansiyonel robota göre daha güvenli çünkü üzerinde gömülü güvenlik fonksiyonları var. 25 bininci ‘cobot’ altın kaplama olacak “Dünyada şu an 25 bine yakın işbirliğine dayalı robotumuz faliyette. 25 bininci adet birkaç aya satılmış olacak ve bu robotun sahibi altın kaplamalı ‘cobot’un sahibi olacak. İlk robot 2008’de satıldı. “Cobot, 220 Walt ile çalışıyor. Üretim hattında çok hızlı değişim söz konusuysa veya düşük adet ama yüksek kalitede ürüne ihtiyaç duyuluyorsa, kolay taşınabilir olduğu için fabrikanın bir alanında bir iş için değil farklı alanlarda farklı işler için de kullanılabilen cobot hem maliyet hem enerji tasarrufu sağlıyor. “Paketleme, paletleme, yapıştırma uygulamaları, enjeksiyon makineleri, makine besleme boşaltma, CNC makine besleme boşatlma, civatalama, kalite kontrol, alma bırakma, montaj, laboratuar işlemleri, test işlemleri cobot ile yapılabilir. “Konvansiyonel robotların yönetimi hala çok karmaşık. “Otomotiv devleri ve beyaz eşya sektörünün büyükleri kullanıyor. “Biz işbirliğine dayalı robotların ilk mucidi, tabiri caiz ise ‘Nokia’sıyız “Yüzde 62 ile küresel pazar lideriyiz. “Küreselde yıllık büyüme oranımız yüzde 75. 2017’de 170 milyon Euro ciro elde ettik. “Büyüme hedefimiz hem küresel de hem Türkiye’de yüzde 100 büyümek. “500’den fazla çalışanımızla 2017’de en yenilikçi şirket seçildik. 65 patentimiz var. “MIT tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sadece insan ya da sadece robot yerine robot insan işbirliği kullanılan süreçlerde verim yüzde 85 artıyor.” (Fotoğraflı)