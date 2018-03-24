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Ekonomi

(Görüntülü Haber) SÖYLEŞİ - Limanlara yapılan yatırım ülkeye güç veriyor

Mahmut Can Emir / Bursa, 24 Mart (DHA) – Yıldırım Grup CEO’su Yüksel Yıldırım, yurtdışındaki limanlara yapılan yatırımın "Türkiye’ye hem ekonomik hem de politik olarak güç verdiğini" söyledi

24 Mart 2018 20:45

Mahmut Can Emir / Bursa, 24 Mart (DHA) – Yıldırım Grup CEO’su Yüksel Yıldırım, yurtdışındaki limanlara yapılan yatırımın \"Türkiye’ye hem ekonomik hem de politik olarak güç verdiğini\" söyledi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde DHA’nın sorularını yanıtlayan Yıldırım, döviz kurlarında görülen artışın herkesi etkilediğini söyleyerek, \"İthalat yaptığımız ürünlerde negatif, ihracat yaptığımız ürünlerde ise pozitif etkileniyoruz\" dedi ve ekledi: \"Grubun ticareti yurt içi ve yurt dışı pazarda dolarize olmuş durumda. \"Ağırlığımız daha fazla ihracatta olduğu ve limanlarda dolar üzerinden servis verdiğimiz için dolar kurunun yükselmesi bizi pozitif etkiliyor. \"Liman satın almalarında finansman yapıyorsunuz. \"Bunun bir kısmını özkaynaklardan bir kısmını da banka finansmanı kullanıyoruz. \"Satan firmaya ödemeyi yaptıktan sonra, kazançlarımız kredi aldığımız bankalara gidiyor ve bankalar kazanç sağlıyor. \"Liman alımlarının esas kazancı sadece finans değil, bu global bir güç. \"Her ülkenin giriş veya çıkış noktaları limanlar. \"İki sene önce portekizin en büyük limancılık firmasını satın aldığımızda yedi tane limanı bir anda aldık. \"Bu sayede Portekiz’in limanlarının kontrolünü kazandık, bu bir güç. \"Bu hem politik olarak hem de ekonomik olarak Türkiye’ye güç veriyor.\" (Fotoğraflı)

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