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(Görüntülü Haber)  Sosyal medyada PKK propagandası yapanlar yakalandı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-  ADANA'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirtilen 3'ü çocuk 9 kişi yakalandı

30 Ekim 2017 17:32

 

 

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-  ADANA\'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirtilen 3\'ü çocuk 9 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde PKK propagandası yapan, kişilere yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Yakalanan 3\'ü çocuk 9 kişi emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolüne getirildi.

Bu arada gözaltındaki alınanlardan biri, çekim yapan gazetecilere, \"Boydan çekin\" diye tepki gösterdi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.


 

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