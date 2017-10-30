(Görüntülü Haber)  Sosyal medyada PKK propagandası yapanlar yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirtilen 3\'ü çocuk 9 kişi yakalandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde PKK propagandası yapan, kişilere yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Yakalanan 3\'ü çocuk 9 kişi emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolüne getirildi.



Bu arada gözaltındaki alınanlardan biri, çekim yapan gazetecilere, \"Boydan çekin\" diye tepki gösterdi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.





