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Bilim / Teknoloji

(Görüntülü Haber) Sosyal medyacılar Beylikdüzü'nde buluştu

İSTANBUL, (DHA) -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA), İstanbul’da ilk kez Batı İstanbul Çalıştayı olarak Beylikdüzü’nde hayata geçirildi

29 Nisan 2018 13:27

İSTANBUL, (DHA) -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA), İstanbul’da ilk kez Batı İstanbul Çalıştayı olarak Beylikdüzü’nde hayata geçirildi.


 

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki çalıştaya aralarında Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beşiktaş, Avcılar, Silivri, Çatalca, Kartal, Maltepe ve Kadıköy\'ün bulunduğu 63 belediyeden temsilciler katıldı. Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç Yalçın, twitter, facebook ve instagram üzerinden topluluk yönetimi hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı. Panele katılan sosyal medya uzmanları karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Soru-cevap şeklinde devam eden program, Beylikdüzü Belediyesi orkestrasının sunduğu konserle sona erdi.


 

HER 3 AYDA BİR DÜZENLENİYOR


 

SOBA, her 3 ayda bir farklı il ve ilçelerde hayata geçiriliyor. Belediyelerin sosyal medya ekiplerinin, sosyal medya kullanımındaki güçlerini ve vatandaşla etkileşimlerini daha üst noktalara taşımalarını amaçlayan çalıştay, bugüne kadar Balıkesir Edremit, İzmir Karşıyaka, Tekirdağ Çerkezköy ve Kapaklı, Datça, Marmaris, Bodrum, Adana Seyhan, Hatay Büyükşehir ile Samandağ Belediyeleri’nde yapıldı.

 

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