(Görüntülü Haber) Sosyal medya grubundan genç çifti şaşkına çeviren destek

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de kurulan 135 bin kişilik \'Denizli Trafik ve Yaşam\' isimli sosyal medya sayfası, kimsesi olmadığını belirten ve düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyen genç çifte anlamlı destekte bulundu. Çiftin düğününde 250 araçla konvoy oluşturan grup, mehteran takımıyla da renk kattı.



Denizli\'de yaşayan Meryem ve Savaş Yayman çifti dün 2.5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Annesi 3 yıl önce vefat eden ve babası Almanya\'da yaşayan Savaş Yayman, düğün öncesi 135 bin takipçiye sahip ve üyesi olduğu sosyal medya topluluğu Denizli Trafik Grubu\'na ulaşarak düğününde kendisini yalnız bırakmamalarını rica etti. İstek üzerine grup, düğünde 250 araçlık konvoy oluşturdu. Gelin ve damadı yalnız bırakmayan grup üyeleri, getirdikleri mehter takımıyla düğüne renk kattı. Genç çift ve grup üyeleri birlikte konvoy yaptıktan sonra ise araçlarda çalan şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı.



\"BÖYLESİ BİR SÜRPRİZİ BEKLEMİYORDUM\"



Annesini 3 yıl önce kaybettiğini, babasının ise Almanya\'da yaşadığını anlatan Savaş Yayman, düğün öncesinde grup yöneticileriyle iletişime geçip, onlardan ailesi olmalarını istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Böylesine mutlu bir günümüzde, Denizli Trafik ve Yaşam Grubu üyeleri sağolsunlar bizi yalnız bırakmadılar, bizi çok mutlu etti. Çok muazzam bir organizasyon hazırlamışlar. 2.5 yıldır bu anı bekliyorduk. Sonunda birbirimize kavuştuk. Böylesine büyük bir sürpriz beklemiyordum. Ama düğünümüze gelip bize destek verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum.\"



\"DÜĞÜNÜMÜZ, HAYALİMDEKİNDEN GÜZEL OLDU\"



Hayatında en mutlu günlerden birini yaşadığını belirten Meryem Yayman ise \'Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nun desteğiyle hayallerindeki düğünün yaşandığını ifade etti. Yayman, \"Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadık. Bizim için muazzam bir andı. Paha biçilemez, anlatılamaz, sadece yaşanır bir duygu. Grup üyelerinin yardımıyla, hayal ettiğimizden daha güzel bir düğün oldu\" diye konuştu.



\"AMACIMIZ DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK\"



Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nun kurucusu ve yöneticisi Osman Başpınar, 6 ay önce kurdukları sosyal medya sayfasını 15 kişinin yönettiğini ve 135 bin takipçiye ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:



\"Grubumuzun amacı; sosyal medya platformunda dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak. Önce trafikle başladık, ardından kendimizi yaşamın içinde bulduk. Yaşama dair ne varsa biz oradayız. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz. Evlenen kardeşlerimiz de bize ulaştı. \'Bizim ailemiz olur musunuz? Bize düğünümüzde destek verir misiniz\' dediler. Biz de gelin arabasından tutun, çiçekçisine, mehter takımına kadar kardeşlerimizin yanında olduk. Konvoyda 250 araç yer aldı. Üyelerimiz, aileleriyle ve yakınlarıyla düğüne katıldı. Çok güzel bir organizasyona imza atıldı. Genç çiftimizin yanında olabildiysek ne mutlu bize.\"



