(Görüntülü Haber) Sosyal medya arkadaşlarıyla buluşmaya İspanya'dan geldiler



Mithat ÜNAL ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Anamur ilçesinde yaşayan gençlerle sosyal medya üzerinden arkadaş olan 5 İspanyol genç, arkadaşları ile buluşmak için ülkelerinden çıkıp Anamur\'a geldi.

Geçtiğimiz hafta İspanya\'nın Barselona kentinden uçakla İstanbul\'a gelen Jessica Perez Galvente(25), Jose Alberto Gonzales(24), Fernanden Gonzi(23), Sansia Perez Verisimo(26) ve Sara Govilan Costro (28) otostopla önce Adana\'ya gelerek Portakal Çiçeği Festivali\'ne katıldı. Festivalin ardından otostopla yönünü Mersin\'e çeviren gençler, sosyal medyada tanıştıkları Anamur\'daki Neşe Ünal\'ın konuğu oldu. İki gün boyunca ilçenin güzelliklerini gezen gençler, ören antik kenti ve sahile hayran kaldı. Gençlere ilçeyi gezdiren Neşe Ünal, Mustafa Kemal Ünal ve Harun Deniz, tarihi yerlerle ilgili bilgi verdi.

Arkadaşlarının kendisini ziyaretlerinin sürpriz olduğunu söyleyen Neşe Ünal, Arkadaşlar İspanya\'dan geliyorlar. Türkiye genelindeki arkadaşlarının olduğu yerleri konum olarak belirleyip gezi seyahati düzenlediler. İspanya\'dan İstanbul\'a, oradan da Adana\'ya geçtiler. Şimdi de Anamur, Side ve Antalya\'yı gezecekler. İlçenin güzelliklerini arkadaşlarımıza gösterdik, hayran kaldılar dedi