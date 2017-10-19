(Görüntülü Haber) Sosyal Doktorlar, sağlıklı yaşam için halkı bilgilendiriyor

KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2 yıl önce kurduğu Sosyal Doktorlar Kulübü üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlıklı yaşam için halkı bilgilendiriyor.



Kulüp Başkanı Ali Şahin öncülüğündeki öğrenciler Buse Topal, Gülüm Gülsüm Özcan, Batuhan Nazım Göktürk, Büşra Tay, Yaren Güngör, Berna Kaya, Mensure Alıbaylı, Emirhan Bolatkale ve Sümeyra Topal, kentin en işlek caddesi olan Faikbey Caddesi\'nde açtıkları stantta hem Sağlık Bakanlığı’nın griple ilgili bilgiler içeren broşür dağıttılar hem de tansiyon ölçtüler. Yoldan geçen vatandaşları bilgilendiren öğrenciler dikkat çekti. Öğrenciler, vatandaşları havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlara karşı nasıl korunulması gerektiği, gribe yakalanıldığınde nelere dikkat edilmesi ve nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi. Vatandaşlar, grip aşısına da dikkat çeken öğrencilere bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti



Tıp Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Kulüp Başkanı Ali Şahin, doktor adaylarını geliştirebilmek amacıyla 2 yıl önce bu kulübü kurduklarını, bu organizasyonu da kulüp olarak kendilerinin düzenlediklerini söyledi. Şahin, “Kulüp olarak amacımız; yani doktor adaylarının derslerde eğitilmesinin yanında yeteneklerimizin de gelişmesini istiyoruz. Halka inmek, vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmek bizim için çok önemli. Sonuçta buradaki insanlar Türkiye’nin her tarafına dağılıp halka hizmet götürecek insanlar. Bu anlamda da halkla bütünleşmeyi bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da bu tür sosyal projeleri şimdiden yapmamız gerekiyor. Biz bir süre konu aradık ve sonunda havaların soğumasıyla birlikte gribi işlemeyi uygun gördük. Kars’ta soğuk bir iklimde yaşıyoruz. Bu soğuk ikliminde neden olduğu hastalıklar var. Bunlardan biri grip ve soğuk algınlığı. Bu ikisinin arasındaki farklı vatandaşlara anlatıyoruz, Grip olduğunda bir insanın neler yapması gerektiğini, doktora ne zaman başvurması gerektiğini söylüyoruz. Biz burada tedavi vermiyoruz çünkü bizler mezun değil ve henüz doktor değiliz. Burada sadece bilgilendirme amaçlı hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanlığı\'nın hazırladığı broşürleri dağıtıyoruz ve tansiyon ölçüyoruz\" dedi.