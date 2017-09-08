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Spor

(Görüntülü Haber) Sosa'ya İstanbul'da coşkulu karşılama

İSTANBUL DHA Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Milanlı orta saha futbolcusu Jose Sosa, İstanbul'a geldi

08 Eylül 2017 18:05

İSTANBUL DHA Trabzonspor Kulübü\'nün transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Milanlı orta saha futbolcusu Jose Sosa, İstanbul\'a geldi. İtalya\'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı\'na gelen Arjantinli futbolcuyu burada çok sayıda Bordo-mavili taraftar karşıladı. Taraftarlar, tecrübeli futbolcuya tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterilerinde bulundu. Jose Sosa\'nın, İstanbul\'da Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştükten sonra Trabzon\'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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