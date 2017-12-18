(Görüntülü Haber) Sorgun'da engelli öğrencilerin servisi devrildi: 13 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde, engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada sürücü ve 12 çocuk yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kaza, Küçükköhne köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İslam Altun (29) yönetimindeki 66 AF 685 plakalı minibüs, rehabilitasyon merkezinin bulunduğu Küçükköhne köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İslam Altun ile birlikte 12 engelli öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve henüz ismi belirlenemeyen bir öğrenci ise Yozgat Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi.





