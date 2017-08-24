(Görüntülü Haber) Soner Sarıkabadayı, hayranlarını coşturdu

Haber-KameraTolunay DUMANTARSUS(Mersin),(DHA)MERSİN?in Tarsus İlçe Belediyesi\'nin düzenlediği Yaz Şenlikleri?nde konser veren Soner Sarıkabadayı, hayranlarını coşturdu. Anıt Mahallesi\'ndeki etkinlikte ilk olarak O Ses Türkiye yarışmacılarından Alper Güneş sahne aldı. Daha sonra programına başlayan Soner Kabadayı, şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Yaklalaşık 1.5 saat sahnede kalan sanatçı yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da katılımcılara seslenirken şöyle konuştu Yaz şenlikleri Tarsus?ta yaşayan bütün hemşerilerimizle bir arada olmak, birlik ve beraberlik içerisinde dostça ve kardeşçe yaşamak adına sosyal bir projemizdir. Bugün de Anıt Mahallesi\'nde sizlerle birlikteyiz. Anıt Mahallesi benimde doğduğum büyüdüğüm yaşadığım mahallem. Kendi mahallemde sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum.