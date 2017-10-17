(Görüntülü Haber) Sonbaharda çiçek açan erik ağaçları şaşırttı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, evinin önündeki 2 erik ağacı çiçek açan 62 yaşındaki İbrahim Selam, \"Şu yaşa geldim, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum. Ağaç, uykuya varacağı yerde uyanıyor. İklimler, bozuldu\" dedi.



Yalvaç\'a bağlı Hüyüklü beldesinde oturan İbrahim Selam\'ın evinin önündeki 2 erik ağacı, çiçek açtı. Bu durum karşısında şaşıran Selam ve eşi Alime Selam, böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadıklarını söyledi. Erik ağaçlarının, 5-6 yıllık olduğunu belirten Selam, \"Ağaçlar, uykuya geçeceğine uyandı. Eşim ve ben ilk gördüğümüzde, çok şaşırdık. Hava, soğumaya başladı ve çoğu ağaç, yapraklarını dökmeye başladı; ama bizim erik ağacı, mevsimleri şaşırıp, yaprak dökeceği yerde çiçek açtı. Ben 1955 doğumluyum. Şu yaşa geldim, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum. Ağaç, uykuya varacağı yerde uyanıyor. İklimler, bozuldu\" diye konuştu.



Alime Selam da çiçek açan erik ağaçlarıyla ilgili \"Ağacın çiçek açtığını görünce şaşırdık, kaldık. Ömrümde, böyle bir şey görmedim\" dedi.