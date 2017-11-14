(Görüntülü Haber) Sonbahar yapraklarından kalp yaptılar

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin Sazova Mahallesi\'ndeki Bilim Kültür ve Sanat Parkı\'nda çalışan temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen sonbahar yapraklarından büyük bir kalp şekli yaptı. Parka gelenler dev kalple hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonbahar mevsiminde daha da güzelleşen Eskişehir\'de Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı\'nda bir güzelliğe imza attı. Ağaçlardan dökülen yaprakları bir araya toplayan park çalışanları, ziyaretçiler için bir sürpriz hazırladı. Çuvallara toplanan yapraklar, park yanındaki kavaklı yola getirildi. Yaprakları yola döken temizlik görevlileri binlerce yaprakla dev bir kalp oluşturdu. Temizlik görevlileri son düzeltmeleri yaptıktan sonra kalbin çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Dev kalp, Bilim Kültür ve Sanat Parkı\'nı gezmeye gelenlerin de ilgi odağı oldu. Parka gelenler kalbin yanında çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi. Çeşitli illerden Eskişehir\'i gezmeye gelenler de \"Eskişehir çok güzel bir kent. Parkın yanında yapraklardan oluşan dev kalbi görünce mutluluğumuz daha da arttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen\'in şehre kattığı değerleri tüm Türkiye biliyor. Çalışanlar da bu güzelliklere yakışır anlamlı jestlerle Eskişehir\'in turizm potansiyeline katkıda bulunuyorlar\" dedi.