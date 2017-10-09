(Görüntülü Haber) Son Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank sezonu açtı

Guidettı: \"Bu takım dünyanın en iyi takımı\"





Başkanı Osman Demren: \"Geçen sene ki başarılı tekrarlayıp, Türkiye Şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz\"





\"Başarının devam etmesi için alt yapıya yatırım yaptık\"





\"Türkiye\'nin birçok yerinde okullar açmayı planlıyoruz\"





Geçtiğimiz sezon müzesine ikinci Kulüpler Dünya Şampiyonası ve üçüncü Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını getiren Vakıfbank, 2017-2018 sezonunu Kulüp Başkanı Osman Demren\'in ev sahipliğinde kulüp yönetimi, sporcu ve antrenörlerin katılımıyla Vakıfbank Spor Sarayı\'nda düzenlenen törenle açtı.



Yeni sezonun tüm sporcu ve kulüpler için hayırlı olmasını dileyen Osman Demren, \"İnşallah, voleybol ailesi olarak güzel ve keyifli bir sezon geçiririz. Sonunda hak edenin kazandığı ve kazananın alkışlandığı turnuvalar yaşarız\" ifadelerini kullandı.



ULUSLARARASI VE YURT İÇİ BAŞARI HEDEFİ



Türk voleybolunun uluslararası alanda zirvede yer almasını hedeflediklerini belirten VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, \"Kazandığımız tüm başarıların arkasında Türkiye\'nin Lider Bankası olma vizyonuyla çalışan bankamız VakıfBank\'ın büyük destekleri bulunuyor. Biz de bu destekle Dünyanın Lider Kulübü olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçen sezon önce Avrupa sonra da Dünya Şampiyonu olmayı başardık. Şimdi aynı başarıları tekrarlayıp, geçtiğimiz sezon uzak kaldığımız Türkiye Ligi Şampiyonluğunu da kazanmayı çok istiyoruz. Bu şampiyonluğumuzu da kısmet olursa kendi salonumuzda yaşamak istiyoruz. Yeni sezondaki ilk hedefimiz de önümüzdeki Pazar günü Ankara\'da oynayacağımız Şampiyonlar Kupası\'nı kazanmak olacak\" dedi.



SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN ALTYAPI YATIRIMI



Altyapının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Demren, \"Dünya kulübü olmak ancak sürdürülebilir başarıyla gerçekleşebilir. Bir şekilde bu sezon takımımızda altyapıdan yetiştirdiğimiz 5 oyuncumuz yer alacak. Geçen sezon ayrıca gençler ve küçüklerde Türkiye şampiyonu olduk. Bu başarıların devamı için altyapıyı, dünyanın en önemli altyapı antrenörlerinden Giuseppe Bosetti ve Franca Bardelli çiftine emanet ettik. Oyuncu kadrosunun yarısının kulübümüzde yetiştiği U 23 Milli Takımımız Dünya Şampiyonu olurken A Milli Takımımız da Avrupa Üçüncüsü olarak madalya kazandı. VakıfBank olarak bizim için milli takımlarımız ve başarıları ve her zaman kendi takımımızdan daha önce gelmiştir. Bu başarılarda emeği geçen tüm VakıfBanklı antrenör ve sporcularımıza da teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



\"TÜRKİYE\'NİN BİRÇOK YERİNDE OKULLAR AÇMAYI PLANLIYORUZ\"



Demren, \"Kuruluş yerimiz olan ve Türk voleyboluna önemli sporcular yetiştirmiş olan Ankara\'da bir, İzmir\'de ise üç yeni spor okulunu faaliyete geçirdik. Yakın gelecekte İstanbul\'un Avrupa yakasında ve diğer şehirlerimizde yeni okullar açmayı planlıyoruz. Bu okullarda yetişecek olan voleybolcuların, hem VakıfBank\'a hem de Türk voleyboluna büyük hizmetlerde bulunacağına inanıyorum\" diye konuştu.



GUİDETTI: \"BU TAKIM DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI\"



Türkiye\'de 10\'uncu sezonuna giren Başantrenör Giovanni Guidetti ise \"VakıfBank\'ta geçirdiğim yıllar boyunca şunu öğrendim. Bu takım dünyanın en iyi takımı ve tek bir hedefle yeni sezonu açar: Her kulvarda şampiyonluk. Bu sezon da bizi çok zorlu rakipler bekliyor ama benim elimde dünyanın en iyi oyuncuları var. Bu sebeple hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim. Türk sporuna yine büyük başarılar hediye edeceğiz\" ifadelerini kullandı.



VAKIFBANK\'IN 2017- 2018 SEZONU KADROSU ŞU ŞEKİLDE:



Gözde Kırdar, Gizem Örge, Cansu Özbay, Zhu Ting (Çin), Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Sloetjes (Hollanda), Naz Aydemir Akyol, Zehra Güneş, Melis Durul, Kelsey Robinson (ABD), Milena Rasic (Sırbistan), Tuğba Şenoğlu.