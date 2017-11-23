(Görüntülü Haber) SOLOTÜRK'ün provası bile nefes kesti

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 25 Kasım\'da gösteri yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği SOLOTÜRK, F-16 jet uçaklarıyla prova uçuşu yaptı. Proöa uçuşu, büyük heyecanla izlendi. 25 Kasım tarihinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, F-16 jetleriyle prova uçuşu yaptı. Selimiye Camii ve kent semalarında uçan jetlerin çıkardığı yüksek ses, kısa süreli paniğe neden olurken, gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, provaların bile büyük hayranlık uyandırdığını ifade ederek, \"Ay yıldızlı bir kahraman geçti üzerimizden. Tabi ki prova ama, 25 Kasım gerçek gösteri de biz heyecandan öleceğiz herhalde. Muhteşem bir prova uçuşu oldu. Gözümüz hep yukarda kaldı\" şeklinde konuştu. Sivas\'tan gezmek için Edirne\'ye gelen Mustafa Yıldızdal da jetlerin uçtuğunu görenlerin önce korktuklarını ama gösteri uçuşu olduğunu öğrendikten sonra hayranlıkla izlediğini anlattı. Gösteriden büyük keyif aldığını söyleyen Esin Aktürk ise \"Gösteri harikaydı, gurur ve onur verici. Türk halkı olarak askerimizle, polisimiz, emniyet güçlerimizle gurur duymalıyız. Ne Atatürk\'ü ne de şehitlerimizi asla unutmamalıyız\" dedi. Gösteriyi çok beğendiğini anlatan Merve Utkun ise Tokat\'tan gezmeye geldiğini, gösteriyi de büyük beğeniyle izlediğini ifade etti. FOTOĞRAFLI