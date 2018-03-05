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(Görüntülü Haber) SOLOTÜRK nefes kesti 

SOLOTÜRK ANTALYA'NIN FETHİNİN 811'İNCİ YIL DÖNÜMÜ İÇİN UÇTU Antalya'nın fethinin 811'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, Karaalioğlu Parkı'nda göst

05 Mart 2018 00:17

SOLOTÜRK ANTALYA\'NIN FETHİNİN 811\'İNCİ YIL DÖNÜMÜ İÇİN UÇTU

Antalya\'nın fethinin 811\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, Karaalioğlu Parkı\'nda gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi parkı dolduran binlerce Antalyalı coşkuyla izledi. Vatandaşlar F16 pilotunun yapığı tehlikeli manevraları cep telefonuyla da kaydetti. Falezlere çok yakın bir noktada uçan Solotürk pilotu, deniz üzerinde yaklaşık 20 dakika gösteri uşuçu yaptı. Gösteriyi yakından takip etmek isteyen bazı vatandaşların falezlerin alt kısmına inip kayalıklara tırmandığı dikkati çekti.

 

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