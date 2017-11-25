(Görüntülü Haber) Solo Türk'ten Edirne'de muhteşem kurtuluş gösterisi

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği Solo Türk, F-16 uçağıyla muhteşem bir gösteri yaptı. Selimiye Meydanı’nda toplanan binlerce kişi pilot Yüzbaşı Erhan Güner’in kullandığı uçakla havada yaklaşık 20 dakikalık gösterisini büyük bir heyecan ve hayranlıkla izledi. Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı\'ndaki törenle başladı. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasından sonra oluşturulan yürüyüş korteji Talatpaşa Caddesi\'ne kadar bando eşliğinde yürüdü. Buradaki törenlerde temsili olarak kentin kurtuluş senaryosu sunulurken, Türk bayrağı göndere çekilmesi için Edirne Valisi Günay Özdemir\'e verildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne\'nin bütün tarih boyunca savaşlardan geçmiş bir şehir olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: \"Edirne, bütün tarih boyunca defalarca işgaller görmüş, savaşlardan geçmiş bir şehirdir. Memleketimizin bu güzel köşesi, adeta her karışı, vatandaşın, askerin, Mehmetçiğin kanıyla sulanmış vatan parçasıdır. Edirne\'nin neresine giderseniz gidin, mutlaka orada bir Mehmetçiğin ruhuyla karşılaşır ve bir Fatiha okursunuz. Böyle bir şehirdir, sultanların şehri, şehirlerin sultanı.\" Konuşmaların ardından resmi geçit töreni yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı\'nın birimlerinin yanı sıra bir çok resmi kurum araçlarıyla protokol önünden geçiş yaptı. Esnaflar ise araçlardan halka hediyeler verdi. Bir çok kişi atılan Edirne\'ye özgü aynalı süpürge, tatlı ve diğer hediyeleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. BİNLERCE KİŞİ SOLO TÜRK\'Ü İZLEDİ Edirne’nin kurtuluş kutlamalarına özel gösteri yapmak için kente gelen Türk Hava Kuvvetleri, Solo Türk yer ekibi de Selimiye Meydanı’nda tanıtım ve standı açtı. Pilotların imzaladığı Solo Türk F-16 jetlerinin posterlerini ve aksesuarını almak için toplanan kalabalık arasında izdiham çıktı. Stantta satılan atkı, bere, tişört alıp pilotlarla fotoğraf çektirmek isteyenler büyük çaba harcadı. Saat 13.30 sıralarında Çorlu Askeri Havaalanı\'ndan havalanan pilot Yüzbaşı Erhan Güner’in kullandığı Solo Türk F-16 jeti kent semalarında görüldü. Gösteriyi izlemek için Selimiye Camii meydanında binlerce kişi toplanırken yaklaşık 20 dakika süren gösteri de pilot Güner\'in, havada muhteşem gösterilere imza attı. Yer ekibi de oluşturulan platform üzerinden uçağın yaptığı gösterinin detaylarını anonslarıyla paylaştı. Bazıları jetin gösterisini cep telefonlarına kaydetmek isterken, bazıları da uçağı görebilmek için büyük çaba sarf etti. Fotoğraf sanatçılar Selimiye ve Eski Camii\'nin minarelerine çıkarak Solo Türk jetini görüntülemeye çalıştı. Çok sayıda kişi de yüksek tepelere, çatılara çıkarak Solo Türk gösterisini izledi. Selimiye Cami ve çevresinde uçuş yapan Solo Türk havada gösterisiyle adeta nefes kesti. Özel uçuş gösterisinin ardından Solo Türk jeti kentten ayrıldı. Solo Türk\'ün gösterisini adeta nefessiz izlediğini ifade eden Trakya Üniversitesi öğrencisi Hande Yılmaz, \"Çok yakından geçtiğini gördük ama gösteri çok güzeldi, çok gururlandık. Hatta ben bir ara ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok etkilendim, daha önce izlememiştim. Bugün çok kalabalıktı, Edirne\'yi ilk defa bu kadar kalabalık gördüm. Sadece Türk pilotların yaptığı gösteri olarak biliyorum\" dedi. Esma Nur Alaca ise jetin yaptığı bazı hareketlerde çok endişe ettiğini belirterek, \"Trakya Üniversitesi\'nde okuyorum, çok eğlenceliydi. Çok beğendik. Çok korktuğumuz anlar oldu. İlk gelirken yaptığı hareketlerde yüreğimiz ağzımıza geldi\" diye konuştu.