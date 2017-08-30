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(Görüntülü Haber) Solo Türk'ten Ankara'da Mogan Gölü semalarında gösteri uçuşu

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı Solo Türk  gökyüzü gösteri timi , 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde, Mogan Gölü üzerinde F-16 savaş uçağı ile 144

30 Ağustos 2017 22:05

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri\'ne bağlı Solo Türk  gökyüzü gösteri timi , 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde, Mogan Gölü üzerinde F-16 savaş uçağı ile 144. gösteri uçuşu gerçekleştirdi.


 

Nefes kesen gösterileriyle izleyenleri adeta büyüleyen Solo Türk uçuş timi, Ankaralılara yine unutamayacakları bir akrobasi şovuna imza attı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de anons araçlarıyla yaptığı duyurularla, tüm Ankaralıları Türk Yıldızları\'nın uçuşunu izlemek üzere Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı Mogan Gölü\'ne davet ederken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


 

TEK UÇAKLI GÖSTERİ


 

TÜRK Hava Kuvvetleri\'ne bağlı Solo Türk  gökyüzü gösteri timi, Gölbaşı semalarında tek  uçak ile Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar’ın kullandığı F-16 uçağı ile gösteri yaptı. 15 Temmuz darbe kalkışamasından sonra Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan MÜRTED Hava Üssü\'nün kapatılmasından sonra Konya\'da konuşlanan 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkan Solo Türk ile birlikte F-16 uçaklarının gösteri uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.

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