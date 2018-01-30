(Görüntülü Haber) Sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen çocuk ağır yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen Muhammet Karabakan (4), ağır yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak\'ta meydana geldi. Kaldırım üzerine atılı vaziyette bulunan reklam panosu, bu sırada bölgeden geçen Muhammet Karabakan\'ın üzerine devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan küçük Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Karabakan\'ın başına ciddi şekilde darbe aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, reklam panosunu kim ya da kimlerin koyduğunu bulmak için çalışma başlattı.