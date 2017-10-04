T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sokakta hayvan besleyene ücretsiz dövme

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yaşayan dövme sanatçısı Duran Balık, insanlara hayvan sevgisi aşılamak ve minik dostlara yönelik şiddete dikkat çekmek için hayvanseverlere ücretsiz dövme yapıyor

04 Ekim 2017 15:04

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de yaşayan dövme sanatçısı Duran Balık, insanlara hayvan sevgisi aşılamak ve minik dostlara yönelik şiddete dikkat çekmek için hayvanseverlere ücretsiz dövme yapıyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi geliştiren Duran Balık, hayvan sevgisini topluma aşılamak için harekete geçti. Dövme sanatını farkındalık yaratmak için kullanan Balık, sokak beslemesi yaptıklarını fotoğrafla kanıtlayan hayvanseverlere minimal hayvan dövmelerini ücretsiz olarak yapıyor. Projenin amacının, son zamanlarda hayvanlara yönelik olarak artan şiddet ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek olduğunu belirten Balık, \"Bu tür vakaların önüne geçebilmek, sokak hayvanlarının da bir cana sahip olduğunu hatırlatmak istedim. Onlarında yemeğe suya ihtiyacı var. İnsanları bilinçlendirmek için ücretsiz dövme yapıyorum. Proje kapsamında, sokaktaki hayvanlarını besleyen herkese, besleme yaptıklarını fotoğrafla kanıtladıkları takdirde ücretsiz minimal hayvan dövmeleri yapıyorum. Sokak hayvanlarının da bir canı olduğunu unutmamalıyız. Bir canlıya çarpıp kaçmak, onları ölüme terk etmek cinayettir\" dedi. Kedisinin fotoğrafını dövme yaptıran Yasemin Açık ise, projenin farkındalık yaratmak için çok değerli olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHA MERSİNDuran BalıkEkim Hayvanları Koruma GünüDövmeBalıkProjeninOnlarındaProjeSokakBirKedisininYasemin Açık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24