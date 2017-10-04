(Görüntülü Haber) Sokakta hayvan besleyene ücretsiz dövme

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de yaşayan dövme sanatçısı Duran Balık, insanlara hayvan sevgisi aşılamak ve minik dostlara yönelik şiddete dikkat çekmek için hayvanseverlere ücretsiz dövme yapıyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi geliştiren Duran Balık, hayvan sevgisini topluma aşılamak için harekete geçti. Dövme sanatını farkındalık yaratmak için kullanan Balık, sokak beslemesi yaptıklarını fotoğrafla kanıtlayan hayvanseverlere minimal hayvan dövmelerini ücretsiz olarak yapıyor. Projenin amacının, son zamanlarda hayvanlara yönelik olarak artan şiddet ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek olduğunu belirten Balık, \"Bu tür vakaların önüne geçebilmek, sokak hayvanlarının da bir cana sahip olduğunu hatırlatmak istedim. Onlarında yemeğe suya ihtiyacı var. İnsanları bilinçlendirmek için ücretsiz dövme yapıyorum. Proje kapsamında, sokaktaki hayvanlarını besleyen herkese, besleme yaptıklarını fotoğrafla kanıtladıkları takdirde ücretsiz minimal hayvan dövmeleri yapıyorum. Sokak hayvanlarının da bir canı olduğunu unutmamalıyız. Bir canlıya çarpıp kaçmak, onları ölüme terk etmek cinayettir\" dedi. Kedisinin fotoğrafını dövme yaptıran Yasemin Açık ise, projenin farkındalık yaratmak için çok değerli olduğunu söyledi.