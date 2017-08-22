(Görüntülü Haber) Sokaklarda halı ve kilimle "dolu" önlemi

Özgür ALTUNCU -TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da belediyenin dolu uyarısının ardından yaklaşık 1 ay önce doludan zarar gören Anadolu yakası sakinlerini araçlarını halı ve kilimlerle korumaya aldı. Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. İstanbul\'un tamamında İSPARK katlı otoparklarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı katlı otoparklar dün geceden kapılarını kapattı.







Kapalı otoparkı olmayan otomobilini sokağa park edenler doluya karşı kendi çarelerini buldu. Halılar, kilimler, kartonlar hatta güneşliklerle örtülü araçlar sokakları doldurdu. Bir halının fiyatının dolunun araca vereceği zararla kıyaslanamayacağını söyleyen Ramazan Durmuş, eşiyle birlikte otomobilini korumaya aldı.





İSPARK\'IN KAPALI OTOPARKLARI DOLU







İstanbul\'un tamamında İSPARK katlı otoparklarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı katlı otoparklar dün geceden kapılarını kapattı. Abone olan araçlar içeri alınırken, dolu yağışı sebebiyle aracına otoparka bırakmak isteyenler kapıda kaldı. Özel otoparklarda fiyat artışları yaşanırken, İSPARK otoparklarının fiyatları, tüm gün 5 TL ile 20 TL arasında değişiyor. Doluluğu yüzde yüze ulaşan otoparklarda koridorlara da araç park edilmek zorunda kaldı. Hem özel otoparklardaki fiyat artışı hem de İSPARK\'ların doluluğu sebebiyle otomobilleri dışarıda kalan araçların tercihi de AVM otoparkları oldu.