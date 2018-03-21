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(Görüntülü Haber) Sokak sanatçısını dinleyenler hayrete düşüyor

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİRLİ Ali Rıza Işık (59), sokakta hoparlörlü mikrofonla şarkılar söylüyor

21 Mart 2018 14:55

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİRLİ Ali Rıza Işık (59), sokakta hoparlörlü mikrofonla şarkılar söylüyor. Işık\'ın sesi, Bülent Ersoy ile Müzeyyen Senar\'a benzetiliyor. Daha önce düğün salonlarında şarkıcılık yaptığını belirten Ali Rıza Işık, şimdi sokaklarda şarkı söylüyor. Sesinin Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar\'a çok benzediğini söyleyen Işık, \"Sokakta şarkı söylerken benim sesimi duyanlar Bülent Ersoy ile Müzeyyen Senar\'ın şarkılarının çalındığını sanıyor. Oysa bu şarkıları ben söylüyorum. Hoparlörlü mikrofona şarkıların müziklerini yüklüyorum, ardından da bu şarkıları canlı olarak seslendiriyorum. \'Bu ses senin değil\', \'playback yapıyorsun\' diyenler de var. Oysa benim sesim hem Bülent Ersoy\'a hem de Müzeyyen Senar\'a benziyor\" diye konuştu. Arifiye Mahallesi Köprübaşı ve Hamamyolu caddelerinde her gün 6 saat süreyle şarkı söyleyen Ali Rıza Işık, Eskişehirlilerin ilgisiyle karşılaştığını belirtti. \'O Ses Türkiye\' yarışmasına başvurduğunu da anlatan Işık şunları söyledi: \"Ses yarışmasına 2012 yılında başvurdum. 2013 yılında çıkacağımı söylediler. O zaman da bir işte çalışıyordum, gidemedim. Bir yıl beklemeyi kabul etmedim. Her şey zamanında olur. Şu anda internetteki videolarımı izleyenlerin sayısı 28 bin kişiyi geçmiş. Bu beni çok mutlu ediyor. Eskişehirler beni ilgiyle izliyor ve dinliyor. \'Allah razı olsun, iyi ki Türk sanat müziğini yaşatıyorsun\' dedikleri zaman ben daha çok gururlanıyorum.\"

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