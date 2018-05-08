(Görüntülü Haber) Sokak sanatçısına zabıta müdahalesine izin vermediler

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nde sokakta Mimar Sinan kıyafetiyle canlı heykel performansı sergileyen Batuhan Öztürk\'e, gelen zabıta memurunun müdahale etmesine çevrede toplananlar izin vermedi. Artan tepkiler üzerine zabıta memuru herhangi bir işlem yapmadan sokaktan ayrılırken, çevrede toplananlar Öztürk\'e alkışlarıyla destek verdi. Performans sanatçısı Batuhan Öztürk, önceki akşam İstasyon Caddesi\'ne geldi. Özel makyajının yanı sıra üzerinde Mimar Sinan kıyafetiyle canlı heykel performansı sergileyen Öztürk\'e yoldan geçenler ilgi gösterdi, fotoğraf çektirdi. Bir süre sonra Kırklareli Belediye Başkanlığı\'na bağlı bir zabıta memuru, Öztürk\'ün yanına gelip, \'dilencilik\' iddiasıyla hakkında şikayet olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken, toplananlar zabıta memuruna tepki gösterdi. Zabıta memuru, sokak sanatçısı Batuhan Öztürk\'e \'seyyar satıcı\' benzetmesi yaparak Kırklareli Belediyesi\'nden yazılı izin alması gerektiğini söyledi. Buna tepki gösteren Öztürk, \"Seyyar ile beni aynı kefeye koyamazsın. Onlar iki kilo erik satıp karşılığını alıyor. Ben kimseden para istemiyorum. Ben şehir şehir dolaşıyorum. Burada bir organizasyon düzenleyeceksem, yüksek ses müzikle insanları rahatsız edeceksem o zaman belediyeden izin almam gerekiyor. Kimsenin hak ve özgürlüğünü kısıtlamıyorum. Kırıldığım konu seyyar satıcı değilim, kimseden para istemiyorum. Önümde bir kumbara var insanlar, çiçek de bırakıyor, not kağıdı da para da bırakıyor. Belediyeler kanununa aykırı bir durumum yok, ben 10 yıldır aktif olarak birçok şehirde sokak sanatı yapıyorum\" dedi. \'BENİ GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİYORSUNUZ\' Vatandaşların aynı caddede gitar ve saz çalan kişileri örnek göstermesi üzerine zabıta memuru, \"Gelsin belediyeden izin alsın. Gelecek belediyeden izin alacak, \'Ben burada bu işi yapmak istiyorum\' diyecek. Belediye belki yer gösterecek orada duracak. Biz sanatı seviyoruz ama böyle bir şey yapacaksınız gelin izin alın. Kanuna göre yapacağınız her türlü faaliyet için belediyeden izin almanız gerekiyor. Ben de devlet memuruyum, birileri şikayet etti ki ben de buraya kontrol etmeye geldim. Beni günah keçisi ilan ediyorsunuz. Telefonla vatandaş şikayet etmiş \'dilenci\' var diye. Biz de geldik\" diye konuştu. Çevrede toplananlardan bir kişi, \"Belediye başkanımız sanata karşı değil, sanatçıya bu şekilde müdahale etmeniz de yanlış. Vatandaş olarak biz tepki gösteriyoruz\" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar biri ise zabıtaya tepki göstererek, \"Şu yolda hangisi izin aldı, belediyeden. Dilenlere eyvallah, ne kadar güzel çocuk sanat yapıyor. Hayırdır vergiye mi bağlamaya çalışıyorsun? Onu anlat. Adam burada dükkan mı açtı, izin alacak?\" diyerek tepkisini dile getirdi. Artan tepkiler üzerine zabıta memuru herhangi bir işlem yapmadan sokaktan ayrıldı. Vatandaşların alkışlarıyla destek verdiği sokak sanatçısı Batuhan Öztürk ise canlı heykel performansına kaldığı yerden devam etti.