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(Görüntülü Haber) Sokak ortasında tekme tokat kavga ettiler

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan, sandalyelerin havada uçuştuğu döner bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

06 Şubat 2018 18:58

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan, sandalyelerin havada uçuştuğu döner bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, ilçe merkezinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen iki kişi sokak ortasında kavga etmeye başladı. Tekme ve yumruklarla başlayan kavgada taraflardan biri, restorana girerek döner bıçağını aldı. Araya girenler döner bıçağını öfkeli adamın elinden güçlükle aldı. Diğer kişi de cebinden çıkardığı çakıyla saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga bir süre devam etti. Kavgayı ayırmak isteyenler de üzerlerine gelen sandalyelerle yaralanma tehlikesi atlattı. Kavgayı gören bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü aldı. Olay yerine gelen polis, kavga eden 2 kişinin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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