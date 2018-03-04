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(Görüntülü Haber) Sokak köpekleri kaplıcada yıkandı, bakımları yapıldı (1)

İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT Belediyesi'ne bağlı Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sokak köpekleri kendileri için hazırlanan sıcak havuzda yıkandı, daha sonra bakımları yapıldı

04 Mart 2018 15:07

İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT Belediyesi\'ne bağlı Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde bulunan sokak köpekleri kendileri için hazırlanan sıcak havuzda yıkandı, daha sonra bakımları yapıldı. Hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ekipleri, Kıraç semtindeki kaplıcadan tankerle sıcak suy taşıyarak merkezde köpekler, veteriner ve bakım görevlilerince teker teker havuza sokularak şampuanla yıkandı, kurulanıp tüyleri tarandı, bakımları yapıldı. Bakımevinde hazırlanan havuzun bulunduğu odanın duvarlarına da hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcılar konuldu. Köpekler yıkama işleminden sonra hazırlanan ahşap kasanın içindeki yatağa alındı. \"PETSHOPLAR YERİNE BURADAN SAHİPLENİN\" Vatandaşlara, petshoplar yerine barınaklardan hayvan sahiplenmeleri önerisinde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Hasan Güneş, \"Burada çok sağlıklı hayvanlara sahibiz. Sokaktan topladığımız hayvanların genel günlük bakımları yapıyor, özellikle termal havuzlarımızdan getirdiğimiz sularla dezenfekte ediliyor, genel kısırlaştırılmaları yapılıyor. Ancak 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre bunları tekrar doğal ortamlarına bırakmak zorundayız. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, petshoplardan alınan hayvanlar yerine buraya gelip bir hayvan sahiplenmeleri\" dedi. AYDA 250 KÖPEĞİN BAKIMI YAPILIYOR Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde ayda ortalama 250 sokak köpeği ve sahipleri tarafından terk edilmiş hayvanlar bakıma alınıyor. Hasta ve yaralı olanlar tedavi edildikten sonra bulundukları alana geri bırakılıyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlara istedikleri hayvanlar ücretsiz olarak veriliyor.

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