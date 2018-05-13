(Görüntülü Haber) Sokak kedisi Nazlı, yavru kirpilerin süt annesi oldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde çöpte bulunup hayvan bakım evine getirilen 3 kirpi yavrusunu, \'Nazlı\' adlı sokak kedisi sahiplendi. Kirpi yavrularının dikenlerinin batmasına aldırış etmeyen kedi, emzirdiği yavruların hayata tutunmasını sağladı.



Kemer\'in Çamyuva Mahallesi\'nde 10 Mayıs günü bir çöp konteynerinde gözleri henüz açılmamış 3 kirpi yavrusu bulundu. Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi\'ne getirilen kirpi yavruları, korumaya alındı. Bakım evinde görevli veteriner hekim Mehbare Seda Aytekin, merkezde bulunan ve yavrulama dönemindeki sokak kedilerini kirpi yavrularına süt anne yapmayı denedi.



ACIYA RAĞMEN EMZİRDİ



Aytekin\'in tek tek denediği kediler yavru kirpileri reddederken, \'Nazlı\' adlı kedi, yavruları kabullendi. Daha önce kendi yavrularını bırakan anne kedi, dikenli yapıları nedeniyle acıya da maruz kalmasına rağmen duruma aldırış etmeden yavru kirpileri emzirerek, hayata tutunmalarını sağladı.



\'ÇOK ŞANSLIYIZ\'



Mehbare Seda Aytekin, vatandaşın çöpte bulduğu kirpi yavrularını merkeze getirdiğini belirterek, \"Biz de mevsim itibariyle süt annemizin çok olduğu dönemde neyse ki karşılaştık bu yavrularla. Kendi annelerimizden denedik, tabi bunlar kediydi. Kirpi yok maalesef süt annemiz. Kedilerimizden birkaçı tabii hiç kolay değil, bir kirpiyi emzirmek. Malum kediler yalamak isterler yavrularını. Dikenleri battığı için birçoğu adapte olamadı. Ama en son \'Nazlı\' kızımız sahiplendi. Bu yavruları güzelce emzirmeye başladı. Çok şanslıyız ki; yoksa bizim emzirmemizle kurtulabileceklerini hiç zannetmiyorum\" dedi.



\'SÜTÜ HALA MEVCUT OLAN BİR ANNEMİZ VARDI\'



Nazlı\'nın emzirmeyi kestiği kendi yavruları olduğunu aktaran Mehbare Seda Aytekin, \"Emzirme dönemi biten kedilerimizi arka bahçemizde barındırmaya devam ediyoruz. Kısırlaştırma operasyonlarını yaptıktan sonra kedi evlerimize salıyoruz. Neyse ki emzirmeyi henüz bitirmiş, ama sütü hala mevcut olan bir annemiz vardı. O da bize yardımcı oldu\" diye konuştu.



\'KEMER\'İN YILDIZ ANNESİ, TABİİ Kİ NAZLI KIZIMIZ OLDU\'



Kirpileri mama yer vaziyete gelene kadar bu şekilde beslemeye devam edeceklerini vurgulayan Aytekin, \"Barınağımızda kalacaklar. Daha sonra dışarıya, yani doğaya adapte olabilecekleri döneme ulaştıklarında doğaya salacağız. Bu Anneler Günü\'nde Kemer\'in yıldız annesi, tabii ki Nazlı kızımız oldu. Tüm mamaları ve ödülleri o hak etti\" dedi.