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(Görüntülü Haber) Sokak kedisi, mahsur kaldığı 7 metrelik elektrik direğinden aşağı atladı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki 7 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtarmaya gelen DEDAŞ ekiplerini görünce paniğe kapılarak aşağı atlayarak kurtuldu

31 Mart 2018 15:01

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki 7 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtarmaya gelen DEDAŞ ekiplerini görünce paniğe kapılarak aşağı atlayarak kurtuldu. Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde göreve giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bir kedinin tırmandığı elektrik direğinde mahsur kaldığını fark etti. Kediyi kurtarmak için çalışma başlatan DEDAŞ ekiplerini gören kedi, panik ve korkuyla elektrik direğinin en üst tepe noktasına çıktı. Kediyi kurtarmak isteyen görevliler, uygun giysileri giyerek elektrik direğine tırmandı. Elinde torba, yüzünde kaskla direğe tırmanan görevliden korktuğu her halinden anlaşılan kedi ne yapacağını bilmeden, aşağı ve yukarı hareket etmeye başladı. Görevlinin kendisine doğru geldiği sırada kedi de aşağıya doğru bir kaç metre indikten sonra 7 metrelik yükseklikten aşağı atlayarak, sokakta koşmaya başladı. Kedinin direğinde başında olması, aşağı atlaması ve sokakta koşması anı aşağıda bekleyen bir DEDAŞ görevlisi tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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