(Görüntülü Haber) Sokak hayvanlarının makam aracı

Belediye başkanının hayvan sevgisi... Esenyurt Belediye başkanı, makam aracının bagajına doldurduğu mamaları yolda gördüğü sokak hayvanlarına veriyor. Bunla yetinmeyen belediye başkanı verdiği talimatla belediyeye ait 700 araca da mama koydurdu.





* Belediye araçlarıyla sokak hayvanlarını yiyeceksiz bırakmıyor.





Haber: İlknur SARGUT Kamera: Özgür KUMANOVALI -İSTANBUL (DHA)



Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \'aç hayvan kalmasın\' sloganıyla \'bagajda mama\' uygulamasını başlattı. Sokak hayvanları için makam aracının bagajını kutu kutu mamayla dolduran Başkan Alatepe bununla yetinmedi, temizlik işlerinde kullanılan kamyonlardan, müdürlerin araçlarına kadar belediyeye ait 700 araca da mama koydurdu. Alatepe, göreve başladığı 3 aylık süre içinde sokak hayvanlarına yaklaşık 2 ton mama verdiklerini belirtti.





YILLARA DAYANAN GÖNÜLLÜLÜK



Sokak hayvanlarına yönelik şiddet, kötü muamele ile bu şiddeti uygulayan kişilere verilmesi gereken cezaların tartışıldığı şu günlerde gönüllülüğe dayalı ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen \'bagajda mama\' uygulaması herkesi duygulandıracak cinsten. Yaklaşık 10 yıl önce meclis üyesi olduğu dönemden itibaren aracının bagajında küçük dostları için mama taşımaya başlayan Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediye Başkanlığı koltuğuna oturunca bunu daha çok sokak hayvanına ulaştırmak için kolları sıvadı. \'Bagajda mama\' projesiyle başta kendi makam aracı olmak üzere belediyede bulunan tüm araçların bagajlarına kedi ve köpek mamalarının bulunduğu kutuları yerleştirten Ali Murat Alatepe, \'Hayvanlar bize emanet\' düşüncesiyle uygulamaya başladıklarını söyledi.





\"BELEDİYE PERSONELİ UYGULAMAYI ÇOK SEVDİ\"



Temizlik işlerinde kullanılan kamyonlardan, müdürlerin araçlarına kadar 650-700 araca mama kutularını yerleştirdiklerini belirten Alatepe, belediye personelinin uygulamayı çok sevdiğini söyledi. İnsanlık görevimizi yerine getiriyoruz diyen Ali Murat Alatepe, \"Aracımızla seyir halindeyken kedi veya köpek dostlarımızı gördüğümüzde iniyoruz. Aç olduğunu hissettiğimiz hayvanın önüne 15 gün içinde doğada yok olan özel kutumuzun içindeki mamayı bırakıyoruz. Çünkü sevmek, sevindirmek güzel şey ve biz insanlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bu hayvanlar Allah\'ın bize bıraktığı sessiz emanetler\" ifadelerini kullandı.





\"MAMA FİRMALARI SPONSOR OLMAK İSTİYOR\"



3 ayda yaklaşık 2 ton mama harcadıklarını belirten Alatepe, uygulamanın yüksek maliyet içermediğine dikkat çekti. Uyguladıkları sistemi diğer belediyelere anlatmaya hazır olduklarını söyleyen Alatepe, “Belediyelerin bütçelerine bakınca bunların maliyeti bütçenin yüzde 0.1\'i kadar bile etmiyor. O da insanımızın hayvanlara hediyesi olsun. Zaten mama firmaları bunu karşılamak için bizimle devamlı irtibata geçiyor. Bu nedenle biz de bu uygulamayı diğer belediyelere anlatmaya hazırız. Diğer belediyelerimize bunu yazıyla bildireceğiz\" diye konuştu.





\"HAYVANLARA İŞKENCE YAPANLAR CEZALARI ÇEKSİN\"



Hayvanlara yapılan kötü muameleye de değinen Alatepe, hayvanları insanlardan ayırmadığını ifade etti. Alatepe, “Tek farkları konuşamıyorlar, akılları var mantıkları yok. Hayvanlar bize Allah\'ın emaneti, dolayısıyla hayvanlara yapılan kötü muamele karşısında bir insana yapılmış gibi ceza verilmeli. Yaşanan bazı olaylar gerçekten vahşet. O kişilere Allah akıl fikir versin tabi ama, bizim kanunlarımız da ceza versin istiyoruz. Bununla ilgili hükümetimiz çok radikal kararlar alacak, inşallah bu kararlar hayvanseverleri memnun edecek. Gerekirse yürüyüş yapalım yeter ki bu insanlar cezalarını çeksin\" ifadesini kullandı.





\"VATANDAŞ DA BAGAJINDA MAMA BULUNDURACAK\"



\'Bagajda mama\' uygulamasını geliştirerek vatandaşlara da sunacaklarını kaydeden Alatepe, “Mama kutularını vatandaşlara da teslim edeceğiz. Bir \'Alo\' ile bunlara ulaşabilecekler. Halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Kadına, insana şiddetin olduğu yerde hayvana şiddeti nasıl önleyeceğiz bilmiyorum ama el birliği ile önleyemeyeceğimiz şey yok. Herkes aracının bagajında mama bulundursun, bu hayvanlar bize emanet herkesin haberi olsun\" diye konuştu.



Esenyurt Belediyesi\'ne ait barınak ve belediyenin bahçesinde oluşturulan özel alanda ayrıca engelli hayvanların da bakımları yapılıyor.