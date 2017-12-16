(Görüntülü Haber) Sokak hayvanları için Noel pazarı

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) üyeleri, yerleşik yaşayan yabancılarla birlikte sokak hayvanlarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Noel pazarı kurdu. MAHAYKO koordinesinde ilçede yerleşik yaşayan yabancılar, sokak hayvanlarını koruma ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Noel pazarı kurdu. İngiliz, Alman, İskoç, Rus ve İsveç uyruklu olan ve kentte yerleşik yaşayan yabancılarla birlikte 60 stant açılırken, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İlçe Esnaf Sanatkarlar Odası ve CHP\'liler de destek verdi. Marmaris Belediyesi Kapalı Pazaryeri\'nde düzenlenen etkinlikte hediyelik eşyalar, evde yapılmış yiyecek-içecek ve tekstil ürünleri 5 ila 200 lira arasında satışa sunuldu. Ayrıca kedi ve köpekler için yiyecek ile çeşitli ürünler satıldı. Pazara hayvanseverler büyük ilgi gösterdi. CKD Marmaris Şubesi, açtıkları stantlarda sokak hayvanlarına destek için yiyecek ve içecek satışı yaptı. Yerleşik yaşayan yabancıların rağbet gösterdiği stantta, hep birlikte İzmir Marşı söylendi. CKD üyeleri, İzmir Marşı söylerken; Türkçe bilen Alman ve İngiliz kadınlar da eşlik etti.MAHAYKO Başkanı Özlem Onur, Marmaris Belediyesi\'nin desteğiyle sokak hayvanlarının korunması ve bakımı için Noel pazarının ikincisini gerçekleştirdik. Yerleşik yaşayan yabancılar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdi. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne ve sokak hayvanlarının korunması ile bakımı için elde edilen gelirin bir kısmı aktarılacak. Marmaris ve çevresinde yaklaşık 30 bine yakın sokak hayvanı mevcut. Elde edilen gelirin büyük kısmı bu canlarımızın kısırlaştırılması için kullanılacak dedi.