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(Görüntülü Haber) Soğuk hava deposunun bahçesindeki plastik kasalar alev alev yandı

    Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir soğuk hava deposunun bahçesindeki plastik kasalar alev alev yandı

13 Şubat 2018 17:41

 

 

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir soğuk hava deposunun bahçesindeki plastik kasalar alev alev yandı. Müdahaleye giden bazı itfaiye araçları çamura saplandı, çevredekiler kasaların bir bölümünü kurtarmaya çalıştı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kökdere Sokak\'taki bir soğuk hava deposunun bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan yüzlerce plastik seze ve meyve kasaları henüz belirlenemeyen nedenden alev aldı. İş yeri sahiplerinin durumu bildirmelerinin ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye araçlarından bazıları çamura saplandı. İtfaiye araçları vatandaşların getirdiği traktörlerin yardımı ile çamurdan çıkartıldı. Çok sayıda vatandaş da kasaların bir bölümünü yangın yerinden uzaklaştırmak için çaba sarf etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.


 

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