(Görüntülü Haber) Şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 4 çocuk annesi Hatice Toğal (40) ile eşi İbrahim Toğal (45) yaşamını yitirdi. Onikiler Mahallesi\'nde oturan İbrahim Toğal, sabah saatlerinde girdiği banyodaki şofbene bağlı doğalgazı açık unuttu. Bir süre sonra yayılan gazdan zehirlenen İbrahim ile eşi Hatice Toğal, eve gelen çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Toğal çiftini ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Togal çiftinin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.