(Görüntülü Haber) SMA hastası Enes'in okuma azmi

Tolunay DUMAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde yaşamının ilk yıllarında Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının pençesine düşen, ardından da Skolyoz hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Enes Karaz, azmi ile eğitim hayatına devam ediyor. 43 yaşındaki Ayşe ve Necmettin Karaz çiftinin iki çocuğundan biri olan Yüzüncü Yıl Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi olan Enes Karaz, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Annesi Ayşe Karaz tarafından okula götürülüp getirilen Karaz, doktor olmayı hayal ettiğini anlattı. Hastalığına rağmen teşekkür ve takdirle sınıflarını geçen Karaz, \"Benimde dışarı çıkıp oynamak istiyorum. Bu korselerle yatarken, okula giderken zorlanıyorum. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum. Hastalığımı durdursunlar, ilacımı versinler, bende iyi olayım. Koşmak, arkadaşlarımla gezmek istiyorum, onlarla oynamak istiyorum. Okulda takdir belgeleri, teşekkür belgeleri aldım, ileride doktor olmak istiyorum\" dedi. Enes\'in annesi Ayşe Karaz, oğlunu tekerlekli sandalye ile okula götürüp getirdiğini, evde ise emekleyerek hareket ettiğini anlattı. Enes\'in 2 yaşında SMA hastası olduğunu öğrendiklerini ifade eden Ayşe Karaz, \"Doktorlar bize gün geçtikçe bu hastalığın ilerleyeceğini ve bu hastalığa bağlı olarak Skolyoz hastalığının da olacağını söylediler. Şu anda 13 yaşında ancak bu kez Skolyoz hastalığı başladı. Hastalık nedeni ile omurgası eğildikçe akciğere baskı yapma riskinin fazla olması nedeniyle oğlumu kaybedebileceğimizi söyleniyor. Tek tesellimiz aldığı başarı belgeleri\"diye konuştu. Baba Necmettin Karaz ise, çocuklarının her geçen gün gözlerinin önünde erdiğini ancak ellerinden gelen bir şeyin olmadığını söyledi.