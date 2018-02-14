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(Görüntülü Haber) Sivil polis aracının çarptığı engelli yaşlı adam öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sivil polis aracının çarptığı işitme ve konuşma engelli Hüseyin Rahvan (81), hayatını kaybetti

14 Şubat 2018 17:23

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sivil polis aracının çarptığı işitme ve konuşma engelli Hüseyin Rahvan (81), hayatını kaybetti. Kaza, dün öğleden sonra Fatih Mahallesi Malatya Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HU 658 plakalı sivil polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme ve konuşma engelli Hüseyin Rahvan\'a çarptı. Kazada, Rahvan yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Rahvan, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Rahvan\'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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