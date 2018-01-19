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(Görüntülü Haber) Siverek'te rüzgar çatıları söktü

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken iki evin çatısı yerinden söküldü

19 Ocak 2018 19:27

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken iki evin çatısı yerinden söküldü. Gece saatlerinde şiddetini arttıran rüzfar ve yağış nedeneyli ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karabahçe Mahallesinde iki evin çatışı yerinden söküldü. Çatı parçalarının düştüğü bir ev ise hasar gördü. Metin Taş\'a ait evin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde büyük bir gürültüyle 25 metre uzaklıktaki kardeşi Remzi Taş\'ın evinin üzerine düştü. Evin çatısında bulunan güneş enerji sistemi parçalanırken, evde hasar meydana geldi. Çatının uçmasıyla tuğla ve briket duvarları yıkılırken, evin üst katının kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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