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(Görüntülü Haber) Siverek'te Kudüs protestosu

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde Cuma namazı çıkışında toplanan vatandaşlar, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti

08 Aralık 2017 18:55

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde Cuma namazı çıkışında toplanan vatandaşlar, ABD\'nin, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Hasan Çelebi Mahallesi\'ndeki Kanlıkuyu Meydanı\'nda ellerinde İsrail\'i ve ABD\'yi kınayan döviz ve Filistin bayrakları bulunan kalabalık, ABD ve İsrail karşıtı slogan atarak tekbir getirdi. Grup adına basın açıklamasını yapan Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Fikret Aslanparçası, şunları söyledi Tarihin her dönemine damga vurmuş kutlu İslam beldelerini, sınır çizgilerine hapsetmeye çalışmış hak ile batıl mücadelesinin son perdesi, bu yüzyılda yaşanacak gibi görünüyor. Bugün ABD\'nin aldığı bu korsan karara uymayacağını ilan eden tüm devletlerin bu kararlarında samimi olmalarını temenni ediyoruz. İslam ülkelerinde ABD\'nin ileri karakolu gibi vazifelendirilmiş liderlerin her gün okudukları Kur\'an\'dan ibret almamalarını hayretle takip ediyoruz. Kudüs, ilahi vahyi insanlığa ulaştıran peygamberlerin kokusu, Miraç\'ın ev sahibi, ilk kıblemiz, göz bebeğimizdir. Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık, sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.

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