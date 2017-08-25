(Görüntülü Haber) Siverek'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şirinkuyu Mahallesi\'ndeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 63 EE 955 plakalı otomobil ile 21 EY 428 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 21 EY 42 plakalı otomobilin takla attığı kazada iki otomobilde bulunan Derya Üzer, Sadık Özcan, Emin Boğum, Cemil Boğum ve Güler Üzer yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.