T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Siverek'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

25 Ağustos 2017 16:34

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şirinkuyu Mahallesi\'ndeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 63 EE 955 plakalı otomobil ile 21 EY 428 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 21 EY 42 plakalı otomobilin takla attığı kazada iki otomobilde bulunan Derya Üzer, Sadık Özcan, Emin Boğum, Cemil Boğum ve Güler Üzer yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekKazaMahallesiSürücülerininEEEYDeryaSadıkEmin Boğum Cemil BoğumGülerYaralılarSiverek Devlet HastanesiAcil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24