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(Görüntülü Haber) Siverek'te araç devrildi 2 yaralı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

27 Şubat 2018 18:48

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Emir Özdal yönetimindeki 63 AL 172 plakalı hafif ticari araç, Otogar kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada, araç sürücüsü Emir Özdal ve yanında bulunan Yusuf Erçek yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

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