(Görüntülü Haber) Siverek'te, 200 öğrenciye bot ve kaban yardımı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde Karakoyun ilkokulunda eğitim gören 200 öğrenciye İstanbul Enka Lisesi öğrencileri tarafından mont ve bot yardımı yapıldı. Karakoyun İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatih Yaşa, İstanbul Enka Lisesi ile irtibata geçerek öğrencilerinin kışlık bot ve kaban ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Siverek?teki öğrenciler için okulda yardım çalışması başlatıldı ve içerisinde mont ve botların bulunduğu yardım kolilerini ilçeye getirdi. Öğrencilere bot ve kabanlarını veren Fatih Yaşa, Yardım talebinde bulunduk ve bugün 200 öğrencilerimizin botları ve kabanları geldi. Okulumuza yardım ettikleri ve öğrencilerimizi sevindirdikleri için herkese teşekkür ederim dedi. Aldıkları hediye paketlerini açan öğrenciler ise hediye paketlerini gönderenlere teşekkür etti.