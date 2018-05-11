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(Görüntülü Haber) Siverek'e modern kültür parkı

Mehmet SEZGİN SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi tarafından kamulaştırılan 21 bin metre karelik Toprak Mahsulleri Ofisinin yeri 'Prof Dr

11 Mayıs 2018 14:23

Mehmet SEZGİN SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) Şanlıurfa\'nın Siverek Belediyesi tarafından kamulaştırılan 21 bin metre karelik Toprak Mahsulleri Ofisinin yeri \'Prof Dr. Mehmet Emin Yılmaz Kültür Parkı\' oluyor. Yıkım çalışmaları tamamlanan park alanında molozları temizleyen belediye ekipleri, çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 200 araçlık kapalı otopark için temel kazısı da tamamlandı. Her geçen gün projesi ilerleyen dev kültür parkının 8 ayda tamamlanması planlanıyor. Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye başkan vekili Hamdi Hatipoğlu, Daha önce Toprak Mahsuller Ofisi olarak tabir edilen alanda yaklaşık 3 bin 500 metre kare kapalı otopark alanı, bin kişilik bir halk kütüphanesi, kafeterya, sosyal alanları, yeşili, süs havuzları, yürüyüş parkurları, bisiklet yollarının yer aldığı büyük bir proje, 7-8 ay içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak. Burada emek veren ekip çalışanlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

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