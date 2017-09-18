(Görüntülü Haber) Sivas'ta yeni öğretim yılı törenle başladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Karşıyaka Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan Karşıyaka İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı’na Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende ilkokul öğrencileri şiir okudu. Kazım Karabekir Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerinin halay gösterisi ise alkışlandı. Törende konuşan Vali Gül, \"Bugün hem öğrencilerimiz için hem velilerimiz için önemli bir gün. Biliyoruz ki sizin en kıymetliniz evlatlarınız. Onlar için en iyi eğitimi istiyorsunuz, en kaliteli eğitimi istiyorsunuz. Devlette sizin bu beklentinize cevap vermek için hem Türkiye\'nin genelinde, hem de Sivas\'ta bunu karşılamaya çalışıyor. Sivas\'ta yaklaşık 115 bine yakın öğrencimiz, 8 bin 500 de öğretmenimiz var. Öğretmenlerimizin temel amacı öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek ve sizlerin beklentilerini karşılamak. Tabi başarıya odaklanmamak lazım. Biz de başarıdan ziyade nasip ve şükür var. Allah bir şeyi nasip etmişse o çocuğunuza ve sizlere nasip olur. Nasip olduğu için de öğrenci de, öğretmen de, veli de bunda şükretmek lazım. Tabi bunu yaparken de öğrenci sorumluluğunu bilecek, velilerimiz ve öğretmenlerimiz de sorumluluğunu bilecek\" dedi. Konuşmaların ardından Vali Gül ve yanındakiler açılışı gerçekleştirerek okula yeni başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Birinci sınıflarla aynı sıralara oturan protokol üyeleri, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı ders kitaplarını dağıttı.