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(Görüntülü Haber) Sivas'ta şehitlikte hüzün

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı

31 Ağustos 2017 19:32

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Şehitlik ziyaretinde ise duygusal anlar yaşandı.

Kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bayram arifesi nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Aileler şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döktü. 6 Ekim 2016 tarihinde Van\'ın Gürpınar ilçesinde PKK\'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil\'in anne ve babası Zübeyde-Aydın Zileligil çifti oğullarının mezarını ziyaret ederek dua etti. Anne Zileligil oğlunun mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü. 

\"BAYRAM ONSUZ ÇOK ZOR GEÇİYOR\"

16 Nisan 2016 tarihinde Mardin\'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin\'in anne ve babası Şaziye- Hasan Çetin çifti de şehit oğullarının mezarını ziyaret ederek dua etti. Oğlunun mezarı başından ayrılmayan anne Çetin, uzun süre gözyaşı döktü. Baba Hasan Çetin her bayramın hüzünlü geçtiğini söyleyerek, \"Oğlumun kabrini ziyarete geldim. İki günde bir zaten buradayım. Vatan sağ olsun ne diyeyim. Bir bizim başımızda da değil. Vatan için şehit devamlı veriliyor. Bu peygamber efendimizden beri devam ediyor. Allah\'ın emri, böyleymiş yapacak bir şey yoktur. Bu 3\'üncü bayramımız. Bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Allah kimseye böyle evlat acısı vermesin. Mertebesi büyük. Allah sabrını veriyor, yoksa dayanılacak bir acı değil. Bayram onsuz çok zor geçiyor. Geride 2 yetim kaldı. Allah kimseye böyle acılar vermesin\" dedi. 

İL PROTOKOLÜNDEN KARANFİL

Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki protokol üyeleri de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Vali Gül daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Vali Gül\'ün yanı sıra, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ömer Ebabil, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve bazı protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

 

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