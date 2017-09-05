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(Görüntülü Haber) Sivas'ta örtü yangını

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde dün çıkan örtü yangınında alevler yerleşim yerini tendit etmeye başladı

05 Eylül 2017 01:08

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Divriği ilçesinde dün çıkan örtü yangınında alevler yerleşim yerini tendit etmeye başladı.

Sivas\'ın Divriği ilçesine bağlı Dumluca Köyü, Dumluca Dağı\'nda dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekip araçları sarp arazide yol bulunmadığı için yangının tamamına müdahale edemedi. Dünden beri süren örtü yangınında alevler Erşün Köyü ve Odur Köyü civarına kadar ulaştı. İtfaiyenin ulaşamadığı bölgelere çevre köylerdeki vatandaşların müdahale ettiği öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

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