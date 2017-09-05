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(Görüntülü Haber) Sivas'ta orman yangını

Hüsnü Ümit AVCI/ZARA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Zara İlçesi'nde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor

05 Eylül 2017 22:01

Hüsnü Ümit AVCI/ZARA (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Zara İlçesi\'nde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Büyükkaya Köyü Araplar Mezrası ve Zoğallı Köyü arasında, bugün saat 12.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu Zara Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin çevredeki ormanlık alanda sıçramasıyla mezra içindeki ağaçlar kül oldu. Araplar Mezrası ve Zoğallı Köyü sakinleri kendi yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere yanlarında getirdikleri küreklerle müdahale etti. Yangın yüksek kesimlerde bulunan ormanlık alanlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri sarp arazide yol bulunmadığı için yangının tamamına müdahale edemedi. Alevler çevre köylerin evlerine kadar ulaştı. İtfaiyenin ulaşamadığı bölgelere çevre köylerdeki vatandaşların müdahale ettiği görüldü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

\'YANGIN EVLERİMİZE GELİRSE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ\'

Araplar Mezrası sakinleriden Mehmet Ali Gülüm yangına çoğunlukla çevre köylülerin müdahale ettiğini söyleyerek, \"İlerde bir kıvılcım çıktı. Rüzgarın etkisiyle Zoğallı Köyü yakınlarına kadar geldi. Daha sonra rüzgar yeniden alevleri bu tarafa getirdi. Vatandaşlar uğraşıyor. Yukarıdaki orman tutuştu. İtfaiye yetersiz kalıyor. İş makinelerinin gelmesini bekliyoruz. Yangın evlerimize gelirse ne yapacağız bilmiyoruz\" dedi.

Yangına köy halkının müdahale ettiğini söyleyen Hasan Doğan ise \"Devleti temsil eden insanları devlete şikayet etmek istiyoruz. Telefon ediliyor ama kimse ilgilenmiyor. Orman yangını devam ediyor. Biz devlet yetkililerinden ivedilikle müdahale bekliyoruz. Bir an önce müdahale edilmezse bir daha önlemek mümkün değil\" ifadelerini kullandı.

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