(Görüntülü Haber) Sivas'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.



Kaza saat 15.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel mevkisinde meydana geldi. Bir grup motosikletli seyir halindeyken Volkan Arslan (25) arkadaşlarının video görüntüsünü çekmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada Ferhat Türk\'ün kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yolun kenarında bekleyen Arslan\'a çarptı. Kazada motosikletinden savrulan Türk ile çarptığı arkadaşı Arslan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Volkan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ferhat Türk ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Türk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alan Türk ve Arslan\'ın arkadaşları ve yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.