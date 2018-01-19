(Görüntülü Haber) Sivas'ta karneleri veliler aldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından Vali Davut Gül\'ün, karneleri velilerin alabileceğini duyurmasıyla çok sayıda anne- baba, çocuklarının karnesini almak için okullara gitti. Eğitime yoğun kar nedeniyle ara verilen ve okullarda karne dağıtım töreni yapılmayan kentte, anne ve babalar, velisi oldukları öğrencilerinin yerine karne aldı. Fevzipaşa İlkokulu\'nda çocuklarının sıralarına oturan veliler, öğretmenlerin karne dağıtmasını bekledi. Çocuklarının yerine karne alan anne- babaların heyecanlı olduğu görüldü. Bazı veliler de kar yağışına rağmen okullara çocuklarıyla gelerek, karne sevincini beraber yaşadı. Karnelerin dağıtılmasının ardından veliler, çocuklarının sıralarında notları inceledi. Torununun karnesini almak için okula geldiğini söyleyen Kamil Doğan (80), \"Çocuk biraz rahatsızdı, karnesini ben aldım. Okulumuz çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin\" dedi. Velilerden Ramazan Aslan da \"Ben de en az çocuğum kadar mutluyum. Okulların tatil olması dolayısıyla veliler olarak karneleri çocuklarımızın adına biz aldık. Biz de heyecanlandık. Karneyi kendim aldım zannettim. Çok mutluyum\" diye konuştu.