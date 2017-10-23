(Görüntülü Haber) Sivas'ta kamyonet takla attı: 3 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. Hafik ilçesinden Sivas\'a gelen 36 yaşındaki Zihni Kaymak yönetimindeki 58 PB 563 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, refüjde bulunan bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Takla atan araç, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada araç içinde bulunan sürücü Kaymak\'ın yanı sıra Ayşegül Tomak ve 3 yaşındaki oğlu Kerem Tomak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Ayşegül ve Kerem Tomak Numune Hastanesi\'nde, sürücü Zihni Kaymak ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. LASTİK TARLAYA UÇTU Kaza yapan aracın bazı parçaları cevreye saçılırken, lastiklerden biri yol kenarındaki tarlaya uçtu. Tarlada çalışan bir vatandaş, lastiği traktörün arkasına bağlarak kaza yerine getirdi ve görevlilere teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.