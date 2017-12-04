(Görüntülü Haber) Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)SİVAS\'ın Hafik ilçesi yakınlarında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında Hafik ilçesi, Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Zara ilçesi istikametine giden Ahmet Turan Başeğmez (32) yönetimindeki 58 AJ 790 plakalı hafif ticari araca, arkasından seyir halinde olan Uğur Karakaya (41) yönetimindeki 34 RM 5965 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan öndeki araç karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası araç içinde bulunan Emine, Esra ve Hikmet Başeğmez yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücüler Başeğmez ve Karakaya ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.