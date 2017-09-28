(Görüntülü Haber) Sivas'ta engelli derneği maddi imkansızlıktan kapanıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 2.5 yıl önce kurulan ve birçok yardım faaliyeti yapan Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, maddi imkansızlık nedeniyle derneği kapatma kararı aldı. Sivas\'ta 21 Şubat 2015 tarihinde kurulan ve yaptığı yardımlarla birçok engelliyi yaşama bağlayan Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, maddi imkansızlıklar nedeni ile derneğin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. 105 üyesi olan derneğin yıllık 12 bin lira kira, elektrik, su ve internet gibi giderlerinin olduğunu ve bu giderleri karşılamakta zorluk çektikleri için kapatma kararı aldıklarını ifade eden Dernek Başkanı Halil Geçkil, üzgün olduklarını söyledi. \'DESTEK OLUNURSA DEVAM EDERİZ\' Kendisi de bedensel engelli olan Dernek Başkanı Halil Geçkil, kapatma gününü ileri bir tarih olarak saptadıklarını belirterek, \"Dün üzücü bir karar aldık. Kararımızı da açıklamak zorunda kaldık. Bu derneği zor şartlarda 21 Şubat 2015 tarihinde güzel insanlarla kurduk ve Sivas\'a hizmet, Sivas\'ta engellilerimize daha güzel günler yaşatabilmek amacıyla kurduk. 2 yıl 6 ay boyunca bu dernekte hizmet ettik. Maalesef Sivas\'tan herhangi bir yardım ve destek görmedik. Bu kararı alırken dün çok üzüldük. Kapatma tarihimizi de 2 Şubat 2018 olarak belirledik. Bu tarihe kadar destek olunursa, belki kararımızı tekrar gözden geçirebilir ve devam ederiz diye düşündük\" dedi. Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil, kurdukları ilişkiler sayesinde sağlanan yardımlar ile bugüne kadar engellilere 975 adet tekerlekli sandalye, 53 adet 3 tekerlekli akülü sandalye, 27 adet joystikli araba dağıtımı yaptıklarını, her ay 350 kişiye de hasta ve çocuk bezi dağıtımı yaptıklarını, bunların bir çoğuna ise bazı tv program yapımcıları ile belediyelerin destek verdiğini söyledi.